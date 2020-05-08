Забастовка арендаторов в США

В США миллионы людей лишились работы из-за кризиса, вызванного пандемией. Многие столкнулись с нехваткой средств, некоторым уже просто нечем платить за жилье. Все больше американцев присоединяются к забастовочному движению с требованием отменить арендную плату на три месяца.

У Винсии Барбер есть официальная лицензия на работу по уходу за детьми, но самой работы нет. "Я присоединилась к забастовке в Нью-Йорке. Пусть нам дадут перерыв. Мы просим об этом, не потому что не хотим оплачивать аренду, мы вынуждены об этом просить из-за сложившейся ситуации. Мы не были к такому готовы". Винсия говорит, что гарантийный взнос покрыл оплату за апрель. Но на май у нее не осталось денег. Выселение за неуплату в США обычно происходит быстро, сейчас процедуру можно отсрочить на три месяца.

Но владельцы недвижимости не идут на уступки. Исполнительный директор организации, представляющей интересы четырех тысяч владельцев недвижимости в Нью-Йорке CHIP говорит:

"Нас это не устраивает, потому что у нас есть расходы , в этом заключается проблема, правительство нам никаких послаблений не дает и стоимость 70% расходов фиксируется на государственном уровне".

Нью-Йорк — город арендаторов. Но к забастовке присоединились жители многих других американских мегаполисов и населенных пунктов — от Лос-Анджелеса до Чикаго. Они просят не отсрочку, а полную отмену арендой платы.

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