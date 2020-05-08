Возвращение на пляж после карантина

После нескольких недель строгого карантина жители Барселоны наконец-то могут провести время на берегу моря, но должны соблюдать меры социального дистанцирования. Власти разрешили индивидуальное плавание и спортивные тренировки с 6 до 10 утра. За происходящим наблюдает полиция.

"Это прекрасно, я снова могу жить, я здесь плаваю уже шесть лет".

"Я очень рад, я чувствую себя свободным на берегу моря, наслаждаюсь солнцем, в безопасности".

В Италии владельцы бизнеса на пляжных курортах до сих пор не знают, когда смогут вновь принять клиентов. Стефания Астольфи из ассоциации Assobalneari, объединяющей компании на курортном побережье, говорит: "Мы ждем инструкций от властей. Нам нужны точные даты, сейчас наши руки связаны, мы ничего не можем делать. Чтобы начать работу, мы должны знать, какие действия необходимо предпринимать, и как можно быстрее".

Между тем на побережье Тирренского море кайтсерферы воспользовались хорошей погодой. Почти все магазины закрыты, рестораны не работают, но можно заниматься спортом, не забывая при этом о действующих санитарных правилах .