Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 10699 человек, или 6%. По данным оперштаба, это самый низкий процентный показатель с начала вспышки. За прошедшие 24 часа от последствий коронавируса скончались 98 человек, число летальных исходов возросло до 1723.

Число проведённых в стране тестов достигает 5 миллионов. По данным роспотребнадзора, право проводить анализы имеет любая лаборатория, включая частные, с единственным условием — сообщать властям о выявленных случаях инфицирования.

Именно с увеличением охвата тестирования специалисты связывают рост выявленных заражений: примерно у половины инфицированных симптомы COVID-19 отсутствуют вообще. РБК со ссылкой на врачей сообщает, что число случаев, требующих госпитализации, практические не растёт.

В то же время в минздраве в начале этой недели отмечали, что до пика и выхода на "плато" ещё далеко. В целом, по данным министерства, коронавирус продолжит активно распространяться в России минимум до июня.