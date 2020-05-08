Дать работу мигрантам?

Этих людей называют "невидимками". Их не существует ни для социальных служб, ни для системы здравоохранения, они есть - но в то же самое время в бюрократическом смысле их нет.

Тем временем число мигрантов на Апеннинах, как сообщается, превысило 600 тысяч человек.

В ситуации, когда закрыты не только внешние рубежи ЕС, но и внутренние границы, в Италии начинает ощущаться дефицит рук сезонных работников. В случае, если на поля страны не отправятся четверть миллиона сборщиков урожая, овощи и фрукты могут просто сгнить на корню.

Министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова и глава МВД Апеннин Лючана Ламорджезе намерены легализовать часть мигрантов, чтобы те имели возможность работать, не опасаясь эксплуатации.

Глава МВД Италии Лючана Ламорджезе объясняет резоны: "Мы проводим консультации в правительстве, принимая во внимание нынешнюю чрезвычайную ситуацию, поскольку урожай ждать наших решений не будет, он просто пропадет, и у нас на полках магазинов через короткое время элементарно не будет еды".

Мигранты готовы быть уборщиками, мусорщиками, ухаживать за престарелыми, решение о том, чтобы легализовать хотя бы часть их, поддержав в первую очередь экономику Апеннин - будет обсуждаться на следующей неделе.

К гуманности и к человечности официальный Рим призывал и понтифик.

Если раньше жизнь людей-невидимок была тяжелой, то с началом эпидемии в Италии она стала еще труднее.

Кастель Вольтурно, расположенный в 45 км от Неаполя - место проживания, как считается, примерно 20 тысяч мигрантов. При том, что само население города составляет около 27 тысяч человек.

Вот что говорит один из тех, кто согласился рассказать о своей жизни мигранта: "У нас нет электричества, у нас нет проточной воды, у нас нет никаких документов".

Выживают эти люди только при поддержке волонтеров из НПО, которые привозят им продукты, но в тяжелой ситуации сейчас находятся очень многие, и средств, сил и рук на всех не хватает.

По предварительным оценкам, государство, в случае, если и когда легализовало бы мигрантов и разрешило им работать, могло бы получить в качестве прямых и косвенных платежей в казну не менее €1 млрд 200 млн.