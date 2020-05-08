Мишустин провел видеосовещание

Вопросам поддержки ветеранов Великой Отечественной было посвящено первое заседание, которое премьер-министр России провел с момента госпитализации. На совещании (оно прошло в режиме видеоконференции) обсуждались также предусмотренные в бюджете выплаты. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство "сделает все", чтобы 1 миллион 150 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны получили деньги "своевременно".

"Конечно, эта работа не должна заканчиваться после 9 мая, - сказал в частности Михаил Мишустин, который выглядел явно уставшим. - Нужно сделать все, чтобы ветераны ни в чем не испытывали проблем, чтобы забота о них была постоянной и ощутимой. Это, наверное, одна из самых главных обязанностей государства". В преддверии праздника Мишустин поздравил всех ветеранов с юбилеем Победы и пожелал им крепкого здоровья.

Глава правительства продолжает лечение в одной из столичных медицинских учреждений после того, как 30 апреля у него был выявлен коронавирус

На сегодня в Москве зарегистрированы 98 522 случая заражения COVID-19. Как сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, доля госпитализированных пациентов от общего числа зараженных остаётся в Москве стабильной на протяжении двух недель. Мощности частных лабораторий позволяют проводить до 20 тысяч тестов на коронавирус в сутки.