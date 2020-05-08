Жозеп Боррель: "Пандемия не убила демократию"

_Пандемия нового коронавируса стала своего рода катализатором, ускорившими “созревание” латентных кризисных процессов на планете - идет ли речь о геополитике, экономике или социальной справедливости. Евросоюз, замешкавшись на первом этапе пандемии, сегодня пытается возглавить международную борьбу с коронавирусом и последствиями его распространения. Процесс координирует ведомство Жозепа Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Он - гость журналиста Euronews Изабель Кумар._

Euronews: "Давайте начнем с вопроса, который занимает всех без исключения. Это — новый коронавирус. Есть ли у Евросоюза подтверждения того, что ковид-19 родился в уханьской лаборатории в Китае?"

Жозеп Боррель: "Создается впечатление, что корни вируса оттуда. По данным, к которым все сегодня имеют доступ, это именно так. Но у меня нет никаких научных подтверждений того, где и как именно возник вирус".

Euronews: "Вы имеете в виду, что вирус родом из Китая или из уханьской лаборатории?"

Жозеп Боррель: "У меня нет данных, чтобы ответить на вопрос. Я не знаю, откуда вирус родом — из лаборатории, с рынка, возможно, он возник естественным путем. Я в курсе разногласий между США и Китаем по этому поводу. Я думаю, что мы в ЕС не должны их подпитывать, нам следует добиваться научных исследований, чтобы лучше понять происхождение вируса и избежать новой пандемии, которая вполне возможна".

Euronews: " Для этого ЕС готовит резолюцию, которую представит Всемирной организации здравоохранения; она содержит призыв к независимому исследованию. Для Китая это - болезненная тема? Некоторые формулировки в резолюции, вопросы о происхождении вируса?"

Жозеп Боррель: " Мы хотим (я бы даже сказал, нам необходимо) получить независимый научный подход к проблеме. И не для того, чтобы обвинить, но чтобы разобраться и понять существующие сценарии. Увидеть: "Да, иногда может случиться так". Понять, что именно произошло сейчас. Знания нужны главным образом для предотвращения повторения пандемии. Я не могу вам подробнее рассказать о тексте резолюции, так как документ еще в работе".

Euronews: "Вы думаете, Китай позволит провести независимое расследование происхождения вируса?"

Жозеп Боррель: "Думаю, мы все заинтересованы в том, чтобы разобраться, что послужило причиной, получить научно обоснованный ответ. Уверен, что все заинтересованы в предотвращении новых эпидемий. Тема вызвала разногласия между сторонами, из-за нее ухудшатся американо-китайские отношения. Думаю, нам нужно перевести проблему в зону логики и научных исследований".

Euronews " Ухудшить отношения США и Китая, говорите вы... А в каком состоянии диалог Китая и ЕС? Вы признали, что подвергались давлению со стороны Пекина, от вас хотели смягчения формулировок о дезинформации, распространяемой Китаем. Была история и с заявлением 27 послов ЕС, из которого китайские власти изъяли фразы о происхождении вируса. Вы можете сказать, что отношения Ес и Китая базируются на уважении и доверии?"

Боррель: "У нас хорошие отношения с Китаем. Моя задача заключается в их поддержании. Китай — это тяжеловес во многих областях. Наши отношения при этом неоднородны, речь идет о многокомпонентном подходе. Китай — это со всех точек рения иная политическая система, это наш системный соперник. При этом у нас есть важные точки пересечения - в таких вопросах, как борьба с изменением климата, развитие многосторонности. А еще нас связывают тесные торгово-экономические отношения! Да, мы должны взаимодействовать с Китаем, но это не мешает нам говорить то, что мы должны сказать".

Euronews: "И что вы говорите Китаю, когда сталкиваетесь с дезинформацией, сокрытием данных о пандемии?"

Жозеп Боррель: "Мы говорим то, что, собственно, сказали в докладе, о котором вы знаете, ведь он был опубликован. Мы перечислили в докладе те эпизоды, которые считаем дезинформацией. И да. мы обнародовали этот документ, ничего не утаивая. Думаю, мы демонстрируем позицию, важную не только в отношении Китая, России, других источников, которые мы, возможно, не способны идентифицировать. Ведь мы сегодня переживаем еще и пандемию информационную, если можно так выразиться. На нас обрушивается огромный объем данных, которые вводят людей в заблуждение. И от нас требуется множество усилий, чтобы разъяснить как обстоят дела на самом деле".

Euronews: "Вы описали Китай как системного противника, вы также упомянули о явно дезинформационной кампании, которую страна развернула в отношении ЕС. Как в этом случае можно считать Китай надежным партнером?"

Жозеп Боррель: "Я не сегодня придумал определение "системный противник". Оно звучало докладе ЕС в прошлом году, так что ничего нового здесь нет. Я заметил также, что не следует сбрасывать со счетов, что Китай не только системный противник, но и важный партнер, конкурент."

Euronews: "Но вы доверяете Пекину?"

Жозеп Боррель: " Между нами очень, очень много различий. Неверно смотреть на Китай лишь с какой-то одной позиции. Как я сказал, у нас многогранные отношения".

Euronews: "Хорошо, тогда сформулируем вопрос по-другому: "Отношения сложны и многокомпонентны, но вы лично доверяете Пекину?"

Жозеп Боррель: " Вы знаете, в дипломатических отношения стороны пытаются оказывать давление, используя дипломатические каналы. Когда кому-то что-то не нравится, об этом говорят. Мы тоже заявляем о недовольстве. Важно не то, что на вас пытаются давить, важна ваша реакция на это".

Euronews: "И какова ваша реакция? Вы совсем не поддались давлению Китая?"

Жозеп Боррель: " Нет. Посмотрите на информацию, обнародованную моим ведомством. В нашем докладе мы опубликовали то же самое, что до этого говорили в нашем рабочем докладе, который был подготовлен для внутренних целей. Просто прочтите сами и убедитесь!"

Euronews: "Но почему того осведомители сочли нужным привлечь внимание к деятельности вашего ведомства?"

Жозеп Боррель: "Думаю, потому что мы, сделав все необходимое, возможно, все же сделали недостаточно".

Euronews: "В каком плане?"

Жозе Боррель: "Внутренняя работа моего ведомства остается внутренним делом".

Euronews: " И все же почему кто-то из вашего аппарата почувствовал необходимость поделиться впечатлением, что вы смягчаете формулировки в отношении дезинформационной кампании, проводимой Китаем?"

Жозеп Боррель: "Мне кажется, я уже сказал на этот счет все, что должен был сказать".

Euronews: "Давайте посмотрим на отношения европейской дипломатии, которую вы возглавляете, с Дональдом Трампом. Вы уже отмечали, что отношения с Трампом непросты. Насколько сложно с ним взаимодействовать?"

Euronews: "Я не знаю. Вы говорите об отношениях с Трампом. У нас нет с ним каких-то особых отношений, у нас есть отношения с Соединёнными Штатами. Я лично общаюсь с госсекретарем США, мой аппарат сотрудничает с его ведомством. Речь идет о диалоге двух институтов, а не о личных контактах. Известно, что между ЕС и Америкой сегодня существуют разногласия. И да, мы получаем от американцев замечания, которые нам не нравятся, с которыми мы не согласны. Но такова ситуация, и мы стараемся развивать диалог в позитивном ключе, несмотря на разночтения и разногласия".

Euronews" Сегодня, когда США выходят из ряда договоров,у ЕС появился хороший шанс заявить о себе. Но пока этого не произошло".

Жозеп Боррель: "Мир был деформирован еще до пандемии. Принципы многосторонности оказались под угрозой во многом из-за позиции Америки, отдалившейся от такого формата решения проблем.

Очевидно, что сегодняшнему миропорядку не хватает... порядка, ситуация на планете не соответствует реалиям распределения власти. Они, кстати, очень отличаются от времен конца Второй мировой войны. Именно тогда началось формирование америкоцентризма, США стали заявлять о своем лидерстве. Сегодня мы живем в мире, лишенном порядка, нам необходимо выстроить новую многостороннюю структуру, в которой Евросоюз сможет играть важную роль".

Euronews: "Для ЕС наступает момент выйти на первые позиции, но он, похоже, пока остается в заднем ряду. Почему?"

Жозеп Борель: "Ну, это ваше мнение".

Euronews: "Вы считаете, что ЕС достаточно широко заявляет о себе? Вы мечтает о большем весе союза в геополитике, экономике? Ваш мандат, как мы знаем, опирается на концепцию "Более сильной Европы на мировой арене".

Жозеп Боррель: "Евросоюз — особая структура это не государство, это союз стран, играющий важную роль в борьбе с эпидемией, помогающий партнерам в Африке и Латинской Америке. На вчерашней конференции доноров мы решили выделить почти 8 миллионов евро для финансирования исследований, связанных с пандемией. ЕС играет важную роль в геополитике, но мы —мягкая сила. Вчера у нас прошло совещание с балканскими странами, пару недель назад - со странами, объединенным пустыней Сахара. Мы продолжаем свою миссию, несмотря на эпидемию коронавируса. Делаем все, что можем, оставаясь собой. Мы - сила, мы заявляем о себе не в военном плане, но как центр влияния. Думаю, вклад ЕС как геополитического игрока в борьбу с пандемией - самый значимый: никто в мире столько не вложил!"

Euronews: "Если Европа стремится поддержать свой авторитет за рубежом, ей прежде всего необходимо единство дома. И сейчас хочется затронуть аспекты внутренней повестки дня ЕС. Возьмем решение конституционного суда Германии, постановившего, что его вердикты доминируют над решениями институтов ЕС. Это — потенциально взрывоопасное заявление, не так ли? Заявление суда касается прежних механизмов стимулирования экономики в ЕС. Но сегодня, когда на дворе кризис, Европа задумывается о новых программах, пытается сблизить юг и север. На этом фоне позиция Германии лишь усугубляет имеющиеся водоразделы".

Жозеп Боррель: "Замечу, что решение немецкого суда следует уважать — как мы уважаем решения судов других демократических стран. Однако мы имеем право не соглашаться. Мы видим, что Германия затрагивает вопрос о роли европейского Центробанка. Я могу сказать одно: мы всесторонне поддерживаем независимость ЕЦБ и выступаем за примат европейского права и европейских судебных инстанций".

Euronews: " Таким образом, вы ставите себя в прямую оппозицию конституционному суду Германии и его вердикту?"

Жозеп Боррель: " Несомненно, это решение суда проблематично, нам придется этим заниматься".

Euronews: "Пандемия обнажила дефицит европейской солидарности. Здравоохранение сегодня — яляется зоной национальной, а не общеевропейской ответственности. У многих возникает вопрос: не должны ли в новом контексте полномочия Ес в сфере охраны здоровья превалировать над полномочиями национальных правительств? Вы за такой вариант?"

Жозеп Боррель: "Действительно, на фоне пандемии встал вопрос об оптимальной организации охраны здоровья. Этот сектор сегодня напрямую увязан с вопросами безопасности, внутренней и внешней. Говоря о безопасности, обороне, мы должны включать в повестку дня и охрану общественного здоровья. Здравоохранение сегодня не ограничивается работой больницы в вашем селе, отраслью нельзя управлять только силами на местах. Пандемия не знает границ. Возможно, настало время подумать, какой ответ в сложившейся ситуации может дать ЕС - семья многих государств. Один из вариантов — улучшения координации; еще одна опция - создание резервов медицинских товаров на уровне ЕС. У нас должен быть запасы. Странам по отдельности ни к чему их создавать. Гораздо лучше иметь единый европейский резерв, но тут многое предстоит обсуждать и уточнять с государствами-членами".

Euronews: "Вы согласны с мнениями, что ЕС нужны новые властные полномочия в том, что касается здравоохранения?"

Жозеп Боррель: "Вы имеете в виду компетенции?"

Euronews: "Да, новые компетенции".

Жозеп Боррель: "Я считаю, что точнее говорить именно о них. Идея неплохая, но тут важно договориться, о каких полномочиях идет речь. Это нужно обсуждать со странами-членами. Расширение зоны ответственности ЕС потребует пересмотра базовых договоров. Мы не планировали заниматься этим в ближайшее время, но, возможно, члены ЕС согласятся поручить Европе координировать национальные стратегии в сфере охраны здоровья. Примерно так, как мы в моем ведомстве координируем внешнеполитические усилия стран ЕС, как сотрудничаем в сфере оборонной политики, как сверяем часы по нашему взаимодействию с НАТО".

Euronews: "Давайте обсудим еще один вопрос. Одной из мишенью нынешнего кризиса стала демократия. Так, группа Freedom House снизила рейтинг Венгрии и даже вынесла эту страну из категории демократических стран. Есть опасения, что подобное случится с Польшей. Вы признаете, что Евросоюз не сумел справиться с задачей по по поддержанию демократических стандартов в странах-членах?"

Жозеп Боррель: "Должен признать, что вы драматизируете. Я не разделяю вашу точку зрения о том, что демократия пала жертвой коронавируса. Я продолжаю жить в демократической стране точно так же, как жил до этого. Для остальных европейцев также ничего не изменилось. Я могу понять, что вы хотите поговорить о рисках ограничения личных свобод в условиях кризиса, но я не могу принять утверждения, что пандемия нивелирует демократию! Что касается Польши и Венгрии.... Как вы знаете, Еврокомиссия занимается польским вопросом, принимает решения, касающиеся ситуации в стране. Мы размышляем, какой ответ дать Венгрии. При этом - скажу об этом четко - ЕС остается демократией, союзом, опирающимся на равенство закона и демократические принципы. Так будет и в условиях пандемии, и вне ее".

Euronews: "Может ли ЕС оставаться демократическим, если его члены - больше не демократии?"

Жозеп Боррель: "Принимать решения о соответствии страны демократическим стандартам - прерогатива Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, причем каждый случай рассматривается по отдельности. Насколько я знаю, ни один член ЕС не был признан государством с недемократическим режимом.