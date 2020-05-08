Франция: пригород без компьютера

Многоэтажные жилые комплексы в пригородах Франции уже давно стали символом социального и экономического неравенства. В условиях чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, жизнь для обитателей этих районов стала еще труднее.

В одном из таких парижских пригородов живет Кармен, она работает уборщицей в больнице, а дома ее ждут шестеро детей, которые пытаются не отставать от учебной программы в школе.

"Я больше времени провожу на работе, чем дома. С детьми занимаются учителя онлайн", — рассказывает Кармен. Но в семье нет компьютера. Старшая дочь Кармен Мирьям показала свой телефон, которым она пользуется для дистанционного обучения: "Я создала таблицу со всеми уроками, которые нужно посещать. Потом я отмечаю все задания, которые мне прислали учителя, после этого отправляю выполненные задания по электронной почте".

Но для брата Мирьям Бембы все не так просто. Его телефон сломался, а с помощью планшета, присланного из школы, не удалось установить соединение

"Проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся — это проявление цифрового неравенства, об этом мы много говорим. Я знала, что оно существует, но даже не могла представить, что в таких масштабах. У многих моих учеников нет компьютера, либо в доме есть один компьютер на всех, если браться, сестры и родители должны им пользоваться, то ситуация сложная. У детей в этих районах нет даже своей комнаты, все живут в маленьких квартирах. Я не осмеливаюсь проводить уроки онлайн с видеосвязью, потому что я не хочу, чтобы ученики чувствовали себя некомфортно", — говорит преподавательница Элиз Бозшерель.

Она уверены, что происходящее несомненно повлияет не развитие детей: "Последствия будут катастрофическими и затронут целое поколение".

Еще до кризиса ситуация в бедных пригородах Франции была проблематичной: здесь 27% учащихся покидают систему школьного образования без диплома, уровень безграмотности составляет 15%.

Образование уже долгое время считается пропуском для восхождения по социальной лестнице и залогом благосостояния. Но сегодня во Франции учащиеся из семей с низким уровнем дохода столкнулись с серьезными проблемами из-за кризиса, вызванного пандемией, и это может еще сильнее повлиять на их шансы на лучшее будущее.