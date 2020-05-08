Хорватия мечтает о туристах, но пока их нет

Живописные пейзажи и чистейшие пляжи Адриатики предлагает гостям Хорватия. Ежегодно с мая по октябрь сюда приезжают миллионы отдыхающих. Но не в нынешнем году. Из-за пандемии коронавируса приморские города опустели. Рестораны и кафе закрыты. На полуострове Истрия уже установилась теплая солнечная погода. Но в здешних курортных городках сейчас можно увидеть только местных жителей. По словам главы управления по туризму Истрии, полуостров мог бы принять гостей.

Денис Ивашевич, глава управления туризма Истрии: "В частном секторе, где в одном доме расположены одна или максимум две квартиры, где могут разместиться два или четыре человека, соблюдать социальное дистанцирование достаточно просто".

В прошлом году Хорватию посетили 20 миллионов туристов. В предстоящем сезоне поток отдыхающих уменьшится, несмотря на оптимизм представителей отрасли, ожидающих гостей из соседних стран. Власти Хорватии первого июня планируют открыть границу со Словенией.

Ивана Будин Арханич, вице-президент сети отелей Валамар: "Мы приняли множество дополнительных предупреждающих мер с тем, чтобы наши гости могли быть в безопасности и чувствовать себя очень хорошо во время их пребывания в наших отелях. Наше главное послание в этом году - предоставить больше места каждому гостю, и мы, безусловно, сможем это сделать. И в отелях и в кемпингах".

По данным минздрава, в Хорватии за сутки коронавирусом заразились 36 человек. С начала эпидемии 2161. Умерли 86 заболевших. Смягчать карантин здесь начали с 27 апреля.