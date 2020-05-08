Лидеры ЕС отметили 75-летие окончания Второй мировой в одиночестве

В одиночестве отметили большинство лидеров ЕС 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Двухминутное молчание, которым в Великобритании чтут память павших, премьер-министр Борис Джонсон выдержал у себя в резиденции.

Принц Чарльз возложил венок к памятнику погибшим в шотландской деревне, где находится в самоизоляции. Королева Елизавета II обратится к нации со специальной речью вечером в пятницу, в то же самое время, что и ее отец 75 лет назад. Победную речь Уинстона Черчилля 8 мая 1945-го будет транслировать BBC.

На пустой парижской площади Звезды президент Франции, в сопровождении минимального числа военных, членов правительства и законодательной власти, возложил венок к Могиле павших в двух мировых война. Ранее Эммануэль Макрон возложил другой венок к памятнику Шарля де Голля

на Елисейских полях.

8 мая 1945 года стало днем освобождения Германии от нацизма, но потребовалось значительное время, чтобы большинство немцев переосмыслили свое отношение к этой дате, заявил в пятницу в Берлине президент Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии у мемориала "Нойе вахе".

По его словам, Германия планировала в этом году пригласить на памятные мероприятия представителей разных поколений, а также союзников "с Запада и Востока", но пандемия внесла в планы коррективы. "Мы должны сохранить сплоченность Европы. Мы должны мыслить, чувствовать и

действовать как европейцы. Если мы не сможем сохранить сплоченность в период пандемии и после неё, мы окажемся не достойными 8 мая", -заявил президент Штайнмайер.

В масках возложило венок к мемориальному комплексу на Виткове в Праге высшее руководство Чехии. Институты Евросоюза приняли решение не проводить мероприятий в честь 75-й годовщины Победы над фашистской Германией в связи с эпидемией коронавируса в Брюсселе, сообщили в пятницу в пресс-службе Еврокомиссии.