Туберкулёз в тени пандемии

На фоне коронавирусной пандемии человечеству грозит более активное распространение таких болезней как туберкулёз. По оценкам международного партнёрства «Остановить ТБ», к 2025 число больных туберкулёзом увеличится более чем на 6 млн. человек. Связано это прежде всего с режимом изоляции и ограничением доступа к медицинской помощи, — объясняет глава партнёрства «Остановить ТБ» Лусика Дитиу:

«У людей при режиме домашней изоляции мало возможностей и средств, чтобы добраться до медицинских центров. Очень мало осталось мест, куда они могут обратиться, чтобы пройти диагностику или получить лечение. А вершина всего — то, что большинство наших коллег, которые занимаются туберкулёзом, — это специалисты по лёгочным заболеваниям или по инфеционным болезням. Они сейчас вместе со своими медсёстрами и лаборантами на передовой борьбы с COVID-19».

По данным партнёрства «Остановить ТБ», при негативном развитии ситуации к 2025 году смертность от туберкулёза может вырасти почти на полтора миллиона человек. Эксперты призывают как можно скорее после отмены карантинных мер активизировать борьбу с этой болезнью.