Испанцы сдают тесты на антитела перед возобновлением работы

Тестирование на антитела становится частью корпоративной стратегии по возобновлению работы после карантина для многих испанских компаний. Хайме Руис риэлтор, он сдал кровь на серологический анализ в надежде уже на следующей неделе выйти на работу:

«Большую часть времени мы проводим на улице, на деловых встречах, в общении со многими людьми. Я думаю, это из уважения к ним, мы должны дважды проверить, что всё в порядке, что н будет никаких проблем. Это такая гарантия безопасности клиента — сдать анализ».

Согласно правительственному плану, малые предприятия могут надеяться на возобновление работы после 10 мая. Более крупным предприятиям придётся отложить открытие на более поздний срок. Но подготовка уже идёт полным ходом, — говорит директор агентства недвижимости Gilmar Хавьер Кастеллано:

«Мы уже начали серологическое тестирование всех наших штатных и внештатных сотрудников. Вскоре, на этой неделе, мы начнём реализацию мер безопасности в наших офисах. Мы должны подготовиться на случай, если власти объявят сроки возобновления работы. Мы не можем ждать, пока нам скажут, что делать и чего избегать. Мы должны действовать. Если 11 мая, в понедельник нам разрешат ходить к клиентам, мы должны быть готовы».

Власти рекомендовали воздержаться от массового тестирования на антитела. Тем не менее, анализы для сотрудников заказывают такие крупные корпорации, как PricewaterhouseCoopers.

А ещё они внедряют электронные программы эпидемического контроля. Предполагается, что это будет способствовать безопасности общения с коллегами и клиентами. Но возникает вопрос о неприкосновенности частной жизни. Для защиты данных тысяч своих сотрудников PricewaterhouseCoopers использует блокчейн-технологии.

В среду парламент Испании вновь продлил действие режима чрезвычайного положения в стране — на этот раз до 24 мая. Последняя фаза смягчения карантинных мер, в соответствии с правительственным планом, начнётся после 10 июня.