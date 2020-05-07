В России рекордный прирост заражений: более 11 тысяч за минувшие сутки

В России число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции превысило 177 тысяч. Прирост за последние сутки составил рекордные 11231 человек, при этом почти половина из них бессимптомные. Скончались 1625 заболевших. В 24 регионах отмечено более тысячи случаев. Самая сложная ситуация по-прежнему в Москве. На столицу приходится более половины заражений и летальных исходов.

В то же время власти города сообщают, что число выздоровевших постоянно растёт: 769 пациентов выписаны из больниц за последние сутки. Мэр Москвы ещё накануне заявил, что с 12 мая можно будет возобновить деятельность всех промышленных и строительных предприятий: на работу смогут выйти ещё 200 тысяч человек.

Такое решение градоначальник объяснил в том числе необходимостью предупредить рост преступности: из-за карантина в Москве остаётся множество мигрантов, которые сейчас не могут ни уехать на родину, ни продолжать работу.