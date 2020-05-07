Нетаньяху разрешили формировать новый кабинет министров

В Израиле глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху допущен к формированию правительства страны.

Высший суд справедливости еврейского государства, как его еще называют - БАГАЦ - вынес единогласное решение, что законодательство не дает оснований препятствовать нынешнему действующему премьеру создавать кабинет министров.

Поводом для обращения в верховную юридическую инстанцию Израиля партий гражданских движений стали судебные обвинения Нетаньяху в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием, предъявленные еще в ноябре прошлого года.

Нынешнее соглашение, в частности, предусматривает, что в течение ближайших полутора лет Нетаньяху руководит кабинетом министров, после чего он уступает свое кресло Бени Ганцу.

В настоящий момент Ганц возглавляет кнессет.

Тем не менее, судьи отметили, что в ряде параграфов документа содержатся юридические неточности, они не дают оснований для отмены самого соглашения, но внести ряд изменений в текст соглашения все же требуется.