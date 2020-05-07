Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая. Все рестораны, непродовольственные магазины, спортивные объекты, культурные учреждения, предприятия сферы услуг также останутся закрыты до конца весны. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Исключение будет сделано только для промышленных и строительных предприятий: они смогут начать работу с 12 мая. Будет возобновлено строительство дорог, школ, детских садов и "других необходимых городу объектов".

В отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями. В относительно замкнутых рабочих пространствах - на стройках и в производственных цехах - гораздо проще обеспечить надлежащий санитарно-эпидемиологический режим Сергей Собянин Мэр Москвы

Кроме того, по словам мэра, таким образом удастся "оживить тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей".

С 12 мая ношение масок и перчаток в магазинах и в общественном транспорте в Москве станет обязательным. "Когда вновь откроются предприятия и стройки, загруженность общественного транспорта неизбежно возрастет, соблюдать социальное дистанцирование станет сложнее", - подчеркнул мэр.

Количество новых случаев коронавируса в России продолжает расти. За последние сутки он был выявлен более чем у 11 тысяч человек. Из них 6700 проживают в Москве. Однако, как заявил Собянин, это по большей части с увеличением объемов тестирования, а не с реальным ростом темпов распространения инфекции. Мэр также сообщил, что число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией последние две недели перестало расти.

Всего в столице с начала пандемии было зарегистрировано более 92 тысяч случаев заражения.