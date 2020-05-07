11-летняя россиянка за время карантина установила 20 спортивных рекордов

11-летняя жительница Екатеринбурга Каролина Черных на карантине зря время не теряла. За месяц девочка установила 18 мировых и 2 национальных рекорда (притом 12 из них всего за неделю). Физической подготовке и выносливости Каролины позавидует даже взрослый человек.

“Тренировок сейчас нет, турниров нет [Каролина профессионально занимается теннисом]. Ребенку куда-то спортивный адреналин девать надо. И она сказала: “Не проблема, буду ставить рекорды”. Как-то она прошла мимо меня и невзначай сказала: “Было бы классно ставить рекорды каждый день”. Я ей ответила, что это очень тяжело, но попробовать можно”, - говорит мама Каролины Елена Пахомова.

В итоге девочка за минуту 50 раз выжала 20-килограммовую штангу, простояла больше 22 минут в стойке на голове, 14 раз за минуту перевернула 70-килограммовую шину, на 30 метров сдвинула автомобиль, который весит больше тонны, а также, стоя на гвоздях, 22 минуты удерживала 16-килограммовую гирю и подняла штангу. И это далеко не полный список достижений!

Елена говорит, что девочка до последнего откладывала выполнение упражнений с использованием гвоздей. “У нее это в голове не укладывалось. Потом она увидела, как папа поднял большой вес, стоя на гвоздях, и сказала, что у нее тоже получится. Эти упражнения требуют очень большой решительности и собранности. Даже просто стоять на гвоздях - это больно. Иногда боль просто нестерпимая. А когда ты делаешь тягу, вся опора идет на пятки”, - объясняет Елена.

Тяжелее всего Каролине дался рекорд, для которого ей пришлось 75 минут простоять на гвоздях (без дополнительного веса). “Ей хотелось сдаться уже с 47-ой минуты, и она усилием воли смогла довести начатое до конца, убеждала себя. Она дала себе обещание, что простоит это время, и она простояла”.

Поначалу девочка планировала ставить рекорды неделю, но вошла в азарт. В итоге она даже побила рекорд по количеству рекордов, установленных за неделю, а потом и за месяц. Восстанавливаться после такой нагрузки юной спортсменке помогают сауна, массаж и хороший сон.

Каролина устанавливает рекорды с 8 лет. Несмотря на столь юный возраст, девочка успела пробежать марафон и прыгнуть с парашютом. А еще Каролина входит в пятерку лучших теннисисток России в возрасте до 13 лет.