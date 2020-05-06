5-летний мальчик угнал машину родителей и поехал покупать себе Lamborghini

5-летний житель американского штата Юта Адриан Самаррипа угнал машину родителей и поехал в Калифорнию, чтобы купить себе Lamborghini. Мальчик успел проехать четыре километра. Просто чудом выходка юного гонщика не привела ни к одной аварии.

Сотрудник полицейского патруля Рик Морган рассказал, что обратил внимание на то, что машину дергало из стороны в сторону. Он подумал, что водителю нужна медицинская помощь.

“Я подошел к водительской двери, но меня удивило, что я не мог разглядеть голову водителя сзади”.

Когда Адриан опустил стекло, оказалось, что он сидел на самом краю кресла, чтобы дотянуться до педалей.

Как выяснилось, мальчик уехал из дома после ссоры с мамой. Она сказала, что не купит ему Lamborghini. Тогда ребенок решил, что возьмет ее машину и поедет в Калифорнию, где живет его сестра, и купит там себе машину мечты. При этом в его кошельке было всего три доллара.

Еще одна сестра Адриана рассказала, что должна была присматривать за ним, пока родители были на работе, но уснула. А когда девушка проснулась, то обнаружила, что Адриана нигде не было, автомобиль и ключи от машины тоже пропали.

Родители говорят, что до этого их 5-летний сын ни разу не сидел за рулем, и понятия не имеют, как он смог завести машину и выехать на автотрассу.