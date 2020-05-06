Великобритания: "Опыт на местах не учитывается"

Действия британского правительства привлекли пристальное внимание общественности после того, как Соединенное Королевство вышло на первое в Европе и второе в мире место по числу связанных с коронавирусом смертей. Несмотря на то, что вокруг методов подсчета ведутся споры, возникают и вопросы к решениям, которые власти принимали с самого начала пандемии.

Сложившуюся ситуацию комментирует эксперт в области здравоохранения Мартин Макки, профессор Лондонской школа гигиены и тропической медицины:

"С самого начала ВОЗ твердила — проводите тесты. Но Соединенное Королевство не могло следовать этому указанию, так как инфраструктура системы здравоохранения страны ослаблена. Правительство последние четыре года было озабочено совсем другими вопросами. В 2016 году проводились масштабные учения по планированию действий в чрезвычайной ситуации, результаты так и не были опубликованы, но мы знаем, что по некоторым итогам учений соответствующие меры не были приняты".

На следующей неделе на острове Уйат начнется тестирование мобильного приложения, которое будет фиксировать контакты пользователей и предупреждать о потенциальной угрозе заражения, если у кого-то из них впоследствии появятся симптомы COVID-19.

"В борьбе с коронавирусом власти выбрали свой путь, даже мобильное приложение отличается от разработок в других странах. Правительство не принимает во внимание опыт борьбы с болезнью на местах. Это централизованная программа, выстроенная по вертикали, которую обычно применяют в странах с низким уровнем доходов и, к сожалению, в прошлом такие программы не были успешными", — говорит Мартин Макки.

В домах престарелых уровень смертности в четыре раза выше чем по стране в целом. За последние пять недель в Великобритании зарегистрировано на 42 тысячи смертей больше, чем за тот же период в предыдущие годы.

на прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон заявил, что пик эпидемии в стране уже преодолен и впереди — второй этап борьбы с распространением коронавируса, включая отмену некоторых ограничений, введенных более месяца назад.