Польский сейм решит судьбу президентских выборов

Сенат Польши отклонил предложение правящей партии "Право и справедливость" провести выборы президента дистанционно — по почте. Депутаты опасаются возможности фальсификаций. Против выступали и профсоюзы почтальонов.

Выборы главы государства в Польше намечены на 10 мая. Однако по очевидным причинам их проведение вызывает серьёзные сомнения:

"Я не пойду голосовать. Всегда ходила, а сейчас точно не пойду. Я уверена, что в нынешней ситуации выборы надо отложить. Всё равно никто не пойдёт", — говорит жительница Варшавы.

Власти страны не исключают, что голосование будет отложено на неделю или две. Но для этого придётся вводить режим чрезвычайного положения: действующий сейчас режим эпидемии выборы переносить не позволяет.

Многие политики заявляют, что проблема не только в самом голосовании: в нынешних условиях невозможно как следует организовать предвыборную кампанию.

Катя Андруш, ОБСЕ:

"Для демократических выборов абсолютно необходимо проводить открытые дебаты, настоящую кампанию. Наложенные сейчас ограничения на свободное передвижение, на собрания в общественных местах делают такие дебаты, такую кампанию почти невозможными".

Аналитики приводят в пример муниципальные выборы во Франции, первый тур которых которые состоялся 15 марта. Далеко не все избирательные участки смогли выполнить санитарные требования, а явка оказалась рекордно низкой. Второй тур в итоге пришлось отложить.