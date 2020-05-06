Эпидемия в Германии пошла на спад, первая стадия преодолена - Меркель

Эпидемия коронавируса в Германии пошла на спад, поэтому меры изоляции будут смягчены. Об этом в среду сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По ее словам, все без исключения магазины смогут возобновить работу, а людям будет разрешено беспрепятственно появляться на улице. Однако Меркель предупредила о необходимости проявлять осторожность, чтобы не допустить повторной вспышки эпидемии.

"Ситуация развивается в позитивном ключе, количество новых случаев заражения коронавирусом заметно снизилось. Тем не менее обстановка может вновь обостриться, поэтому экстренные меры будут восстановлены в тех регионах, где появятся новые очаги".

Уже в начале недели в ФРГ открылись школы, во многих городах возобновили работу музеи, торговые центры и пр. Однако так называемые меры ограничения социальных контактов пока остаются в силе. На занятия ученики ходят, соблюдая дистанцию в полтора метра, в общественном траспорте ношение масок будет обязательным по меньшей мере еще месяц.