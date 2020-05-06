Италия: кофейный аромат свободы

В Италии, где с понедельника ослаблены ограничительные меры, 4,5 миллиона граждан смогли вернуться к работе. Чтобы убедиться, что эпидемия кардинальным образом изменила их образ жизни и способы ведения бизнеса. До кризиса Италия входила в тройку самых посещаемых стран Европы, сегодня туристов нет, что грозит простоем огромному ресторанно-гостиничному сектору.

"Сейчас здесь работает только моя семья. Мы получаем лишь 10% заказов по сравнению с тем, как шли дела раньше, этого не хватает даже на покрытие расходов бара. Я делаю все, чтобы сохранить бизнес. Нашему заведению - уже 35 лет!", - рассказывает хозяйка одного из римских кафе.

На этом этапе ослабления карантина кафе и рестораны имеют право работать только на вынос. Разница в том, что теперь за кофе каждый может прийти сам.

"Мы открылись и с тех пор варим кофе без остановки. Просто не выключаем кофейный аппарат. Для меня это знак того, как жизненно важно людям вернуться к нормальной жизни. Символом которой является чашка кофе".

Кофе, который можно выпить на на свободе - простой рецепт счастья. "Я этого 2 месяца ждала, - признается женщина, несущая в руках бумажный стаканчик. - Ждала возможности сесть на скамейку и выпить кофе. Это еще не прежняя жизнь, конечно, но мы на пути к ней".

"Ощущение, как будто мы открываем новую страницу, - говорит другая клиентка, ждущая свой капучино. - Это, как первый школьный или рабочий день".

С понедельника итальянцы могут выходить из дома, навещать родственников. Одним из важных послаблений на этом этапе стало открытие парков; там можно гулять лишь с соблюдением социальной дистанции. Это же требование остается главным для общественного транспорта, который в мае работает с половинной загрузкой. Ситуация должна измениться в июне, когда итальянцы начнут массово выходить на работу.

"Надеюсь, тогда они пустят больше поездов, иначе невозможно будет соблюдать социальную дистанцию", - говорит жительница Рима, впервые за 2 месяца спустившаяся в метро.

Джорджия Орданди, Euronews: "Организация социального дистанцирования в общественном транспорте - сегодня одна из главных задач. В ближайшие две недели правительство должно оценить эффективность мер по смягчению карантина, введенных 4 мая. Некоторые говорят, что этот период станет проверкой лично для премьер-министра Конте".