Великобритания опередила Италию по числу жертв

Великобритания обошла Италию по числу жертв и теперь занимает второе место в мире, уступая лишь США.

В Соединённом Королевстве зарегистрировано свыше 30 тысяч смертей от коронавирусной инфекции, за последние сутки там скончались свыше 700 человек.

Впрочем, в Лондоне говорят о невозможности прямого сравнения данных из разных стран.

Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании:

"Есть разные методы подсчёта умерших. В нашей стране мы об этом спорили, и теперь публикуем данные обо всех умерших, при всех обстоятельствах. Не все страны так делают. Так что сравнение данных разных государств вряд ли будет обоснованно, если мы не будем уверены, что все используют одинаковые методы. А это зависит, строго говоря, от того, насколько тщательно страны собирают статистику".

В Испании парламент в среду рассмотрит вопрос о продлении "режима повышенной готовности", который даёт право властям ограничивать передвижение граждан. Нынешний срок истекает 10-го мая. Хотя Мадрид уже отменил некоторые меры, в целом ограничения сохраняются. Оппозиционные партии выражают сильное сомнение в необходимости продлевать режим чрезвычайной ситуации.

Испанцы рады возможности выйти на природу Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Paul White

Однако необходимость сохранения карантина поддерживают немецкие учёные. Специалисты Института Коха предупреждают, что вторая волна почти неизбежна.

Лотар Вилер, директор Института Коха:

"Это пандемия, а при пандемии вирус может сохранять контагиозность, пока не заболеют 60%-70% населения. Вот почему мы знаем, что вторая волна почти неизбежна. Большинство учёных в этом уверено, а многие говорят и о третьей волне".

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всей планете число жертв коронавируса превышает 243 тысячи человек. Американский университет Хопкинса говорит о 255 тысячах. Количество подтверждённых случаев в мире превышает 3 миллиона 600 тысяч.

На первом месте остаются Соединённые Штаты: миллион 200 тысяч заразившихся, более 70 тысяч умерших.