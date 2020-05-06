Европа оживает после карантина

Европа начинает оживать после карантина. Страны ЕС одна за другой снимают ограничительные меры, однако о возвращении к обычной жизни пока говорить рано.

В Италии после долгого перерыва открылись кафе, бары и рестораны. Впрочем посетителей немного - еда только на вынос, заходят в основном местные жители, поскольку туристов в Италии в ближайшие недели не предвидится.

В соседней Франции режим изоляции будет снят 11 мая. Городские службы активно к этому готовятся. Проводится тотальная дезинфекция общественного транспорта: "Мы клеим на сиденья специальные надписи, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию. Вдобавок напоминаем о мерах профилактики и обязательном ношении масок в общественном транспорте".

Соблюдение социальной дистанции, похоже, главный тренд сезона. Где раньше была толпа, сегодня организованная очередь: магазины, метро... люди терпеливо ждут, стоя как минимум в метре друг от друга.

Испания, наравне с Италией и Францией, в числе стран наиболее сильно пострадавших от коронавируса. Глава испанского правительства попросил парламент продлить особый режим в стране до конца мая, несмотря на давление оппозиции. Впрочем, и здесь эпидемия, как кажется уже позади - на минувшей неделе людям разрешили выходить на улицу, возобновили работу предприятия и малый бизнес.