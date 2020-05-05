Новая напасть из Азии: в США обнаружены шершни-убийцы

В США нарастают опасения в связи с распространением гигантских азиатских шершней, обычно обитающих в Китае, Японии и других странах Юго-Восточной Азии. Их длина может превышать 5 сантиметров.

Шершни-убийцы, как их еще называют, являются самыми крупными в мире. В штате Вашингтон уже обнаружены тысячи их жертв - "азиаты" нападают на ульи медоносных пчел, убивают их и пожирают личинок и куколок.

Крис Луни, энтомолог, Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон: "Наше главное опасение заключается в том, что это действительно повлияет на мелких пчеловодов и, возможно, вытеснит их из бизнеса, а также повысит затраты для крупных пчеловодов. Мы не хотим их здесь видеть".

Впервые азиатские шершни были обнаружены в США в декабре. Перезимовав и выйдя из спячки, они развернули свою разрушительную активность. Смертельно опасными могут быть укусы шершней-убийц и для человека - в Японии было зафиксировано несколько летальных исходов. Ученые не исключают, что шершней в Америку завезли из Азии сознательно.