Кризис в сфере авиаперевозок: помогать, так всем

Из-за пандемии коронавируса и действующих в большинстве стран мира ограничительных мер, резко снизился объем пассажирских авиаперевозок. Компании несут многомиллионные убытки и увольняют своих сотрудников. Реструктуризация не обошла стороной и ирландскую Ryanair - крупнейшую бюджетную авиакомпанию в Европе, руководство которой вынуждено сократить до трех тысяч рабочих мест. Как Ryanair намерена функционировать во время кризиса? Об этом в интервью Euronews рассказал гендиректор Ryanair Майкл О'Лири:

"Важно, чтобы авиарегуляторы не вводили бессмысленных ограничений, неосуществимых на борту воздушных судов. У вас не может быть социального дистанцирования в алюминиевой трубе. Мы так же видели предписания об использовании резиновых перчаток и дезинфицирующего геля для рук после каждого взаимодействия (с клиентом и багажом) на стойке регистрации в аэропорту. Это абсолютно неэффективно и бессмысленно. Все это замышляется для того, чтобы у вас создалось впечатление, что регулятор что-то делает. Но толку от этого никакого нет".

Air France, Lufthansa, Alitália как и все другие европейские авиаперевозчики борются за свое существование. Ryanair критикует предоставление государственной помощи конкурентам.

Майкл О'Лири , гендиректор Ryanai: "Вместо того, чтобы правительства относились одинаково ко всем авиакомпаниям, они массированно субсидируют "сидящих" на госпомощи перевозчиков, таких как Lufthansa and Air France. Alitalia была снова национализирована. И это убыточная компания вот уже как 74 года. Почему не помогать всем? Италия является крупнейшим рынком Ryanair. Для Easyjet, я полагаю, Италия занимает третье место. Мы не хотим государственной помощи. Но было бы хорошо, если бы в Италии снизились муниципальные налоги и аэропортовые сборы. Пусть делают это, вместо накачивания Alitalia государственными деньгами".

Иштван Уйхели заместитель председателя комитета Европарламента по транспорту и туризму сказал Euronews, что он понимает жалобы Ryanair, но при этом отметил, что Европа должна сохранить рабочие места.

Иштван Уйхели, заместитель председателя комитета по транспорту и туризму: "В Европе в туристическом секторе - порядка 25 миллионов рабочих мест. И они нам очень нужны. Я , действительно, так считаю. Сейчас, в том, что касается туристического сектора, мы должны так сказать, приступить к реанимационным мерам. Нам нужны деньги, деньги и еще раз деньги. И не только от стран-членов сообщества. Должны подключиться все европейские государства".

ЕС настаивает на том, что любая поддержка туристических компаний и связанных с ними авиаперевозчиков является экстраординарным и временным шагом. Но это не слишком успокаивает Ryanair, которая по словам руководства, оказалась в безвыходной и несправедливой ситуации.