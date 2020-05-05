Студенты-медики в борьбе c эпидемией

В России число заразившихся за последние сутки превысило 10 тыс. и сейчас составляет более 155 тыс. человек во всех регионах.

К борьбе эпидемией привлекают студентов-медиков.

Власти утверждают, что непосредственно с инфицированными будут работать те, кто на это согласится, а те, кто не желает идти в "ковидные" отделения, могут отказаться, но в любом случае больничная практика остается обязательной.

"Иногда с больным устанавливаются уже просто человеческие отношения, за ним же постоянно ухаживаешь, и вот, однажды приходишь, и видишь, что койка пустая. А его, оказывается, выписали", рассказывает эта студентка.

"Разумеется, нам это дает совершенно неоценимый опыт для будущего, и навыки, и знания, и потом мы будем гордиться тем, что участвовали в войне с пандемией", - говорит ее коллега.

Но есть иная точка зрения.

Алина (имя изменено), тоже студентка медицинского института, дала интервью Euronews на условиях анонимности.

Ее позиция диаметрально противоположна официальными заявлениям, и она приводит следующие аргументы: "Мы должны иметь дело с очень заразной, очень тяжелой инфекцией, и это не то, что может называться "обычной больничной практикой". Нам нужны гарантии, нам нужны гарантии, что мы будем обеспечены средствами защиты. Мы слышим со всех сторон, от коллег, от врачей, от родителей, которые тоже работают врачами, что средств индивидуальной защиты, тех самых СИЗ не хватает даже для них".

Власти тем временем говорят, что пик эпидемии COVID-19 ни в столице России, ни в регионах пока не пройден.