Число случаев домашнего насилия в России за время карантина выросло в 2,5 раза

С 10 апреля количество случаев домашнего насилия в России выросло в 2,5 раза. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, в прошлом месяце поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии. В марте их было чуть более 6000. При подсчетах использовались данные, полученные от некоммерческих организаций и журналистов.

Омбудсмен отметила, что на горячую линию уполномоченного также поступают сообщения о насилии, но не в таком большом количестве. По мнению Москальковой, это объясняется страхом жертв.

"Электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична".

Москалькова также заявила, что у жертв домашнего насилия должна быть возможность выходить из дома и обращаться за помощью в кризисные центры и в полицию без специального пропуска.

МВД: число семейно-бытовых конфликтов снизилось

На прошлой неделе МВД сообщило о том, что количество семейно-бытовых конфликтов в период самоизоляции снизилось на 13% по сравнению с прошлым годом, в том числе тяжких и особо тяжких деяний - на 16,4%.

В то же время министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил полицейским информировать граждан о работе кризисных центров помощи женщинам, страдающим от насилия в семье.

На своей странице в Facebook данные МВД прокомментировала депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина:

Во-первых, важно понимать, что "преступления" в терминологии МВД - это исключительно уголовные составы. Побои после внесения в административный кодекс к преступлениям не относятся — это правонарушения. Значит, и в цифрах, упомянутых МВД, их не учли. У меня, например, другая статистика — рост звонков на "телефоны доверия" на 25%, рост обращений в кризисные центры в ряде регионов — в несколько раз!

Как считает Пушкина, статистика МВД доказывает, что жертвы домашнего насилия не доверяют правоохранительным органам и не надеются на суды: "Приедем, опишем труп". Или все-таки приедут, и насильник получит штраф, выплачивать который придется из семейного бюджета".

Того же мнения придерживается директор центра помощи жертвам домашнего насилия "Анна" Марина Писклакова-Паркер. По ее словам, эта статистика отражает страх женщин, которые понимают, что даже если они обратятся в органы, то ничего не изменится, а после ухода полицейского жертва снова останется один на один с агрессором.

Правозащитница убеждена, что ситуация не сдвинется с мертвой точки, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.

Во время карантина в нескольких западных странах у жертв домашнего насилия появилась возможность сообщать о случаях агрессии продавцам аптек с тем, чтобы фармацевты передавали информацию в полицию. Но, по мнению Писклаковой-Паркер, что в России такое пока невозможно:

"Для этого нужна государственная система реагирования, а у нас она из-за отсутствия закона [о профилактике семейно-бытового насилия] довольна фрагментарная".

"Искусственная изоляция - подарок для агрессора"

В конце марта в интервью Euronews Оксана Пушкина говорила, что "карантин в четырех стенах послужит для насильника 100%-ным триггером для вымещения злости на жертве, в том числе учитывая особенности складывающейся непростой экономической ситуации и паники вокруг мировой пандемии".

Марина Писклакова-Паркер связывает увеличение числа случаев семейной агрессии еще и с самими условиями карантина, когда женщине тяжело обратиться к кому-либо за помощью.

"Домашнее насилие начинается с процесса изоляции, а здесь изоляция создана искусственно. Чтобы поддерживать контроль над женщиной, пострадавшей от насилия, агрессору необходимо, чтобы у нее не было внешней поддержки".

По словам Писклаковой-Паркер, с февраля по май количество обращений в центр "Анна" выросло на 30%, притом писать и звонить им стали чаще не только женщины, но и дети. Пожилые люди обращаются реже.

Директор центра "Анна" объясняет это двумя факторами: людям в возрасте труднее обращаться с техникой и они часто не знают, как можно подать жалобу онлайн. Кроме того, пожилые стараются молчать о домашнем насилии, поскольку агрессоры - это нередко их собственные дети.