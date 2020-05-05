Конституционный суд Германии: ЕЦБ превысил полномочия

Федеральный конституционный суд ФРГ (ФКС) считает, что многомиллиардные скупки Европейским центральным банком гособлигаций стран еврозоны отчасти нарушают законодательство Германии. Об этом говорится в решении инстанции от пятого мая. В ФКС считают, что скупка долговых ценных бумаг противоречит основному закону страны, поскольку к проверке соразмерности решений ЕЦБ не были подключены правительство и парламент. Судьи сочли, что центральный банк еврозоны зашел слишком далеко, превысив полномочия.

Андреас Фоскуле, председатель Конституционного суда: "Впервые в своей истории ФКС Германии констатирует, что европейские институты действовали и принимали решения вне рамок своих компетенций и поэтому они не обязательны к исполнению в Германии".

Программу скупки гособлигаций ЕЦБ запустил пять лет назад с целью оживить экономику ЕС. У программы есть критики.

Петер Гаувайлер, член ХСС: "Возможно, облигации необходимы, и в данном случае все это имеет смысл. Но в Европе, как правовом сообществе, нести ответственность, и принимать решения по таким вопросам должны парламенты, а не финансовые структуры".

Ряд оппонентов обвиняет ЕЦБ в скрытом финансировании госдолга стран ЕС. Бундесбанку может быть запрещено по истечении переходного срока (3 месяца) участвовать в программе ЕЦБ по скупке гособлигаций, пока Совет управляющих не представит убедительных доказательств того, что подобная практика находится в его компетенции.