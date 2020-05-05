Карантин в Европе: как выйти, чтобы не вернуться

Радостно и страшно. Снятие ограничительных мер у многих европейцев вызывает смешанные чувства. Эксперты предупреждают: выход из карантина может сопровождаться ростом числа инфицированных. В Италии показатель прироста новых случаев пока продолжает снижаться. За сутки коронавирус выявлен у 1075 человек. На 146 меньше, чем в понедельник. От COVID-19 умерли 236 заболевших. Днем ранее было зарегистрировано 195 смертей.

В кафе и ресторанах, которые были закрыты с 12 марта, полным ходом идет уборка. Здесь ждут посетителей. Но пока еду предлагают только на вынос. Принять клиентов готовы и салоны красоты.

Маргарита Борго, владелица салона красоты: "Мы могли бы открыться и сегодня. Но власти решили с этим подождать до первого июня. Я не понимаю, почему. Те, кто занят в других видах деятельности, уже работают. Между тем, они не придерживаются новых правил".

С 11 мая из карантина начинает выходить Франция. На автотрассах страны стало больше машин. Более оживленным кажется и Париж. Во вторник минздрав сообщил, что в больницах в настоящий момент находятся около 28 тысяч человек с коронавирусом. Каждый восьмой - в реанимации. Число пациентов, умерших от COVID-19 за двадцать четыре часа составило 330.

В Германии власти нескольких федеральных земель объявили о планах по открытию ресторанов и гостиниц. В Баварии обслуживание клиентов на террасах будет разрешено с 18 мая. В отелях посетителей ждут с 30 мая. Институт Роберта Коха предупреждает немцев о второй волне коронавирусной инфекции. Однако ученые заявляют, что страна к этому вызову хорошо подготовлена. В Германии за сутки заразились 685 человек. Скончались 139.