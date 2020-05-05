Европейский автопром потерял покупателя

Европейские автостроители сбиты с ног вирусом: на фоне эпидемии сектор зафиксировал беспрецедентное падение продаж. По данным за апрель, в Италии и Великобритании сбыт новых автомобилей упал почти на 100% по сравнению с алогичным периодом годом раньше. С минимальным отрывом в апреле шли автостроители Испании и Ирландии. Франция и Португалия на их фоне кажутся почти благополучными: там продажи новых машин сократились на 88 и 85% соответственно.

В годовом пересчете снижение продаж новых машин на европейском рынке составляет 52%. Как сообщила Европейская Ассоциация автостроителей, это - самое серьезное падение с 1990 года, когда организация начала вести мониторинг рынка.

Британские эксперты со своей стороны успели подсчитать, что апрель стал для автопрома страны худшим месяцем с 1946 года.

Специалисты связывают столь грандиозный спад в отрасли с глобальными ограничительными мерами: карантин на предприятиях и в шоурумах, перебои с комплектующими, запрет на свободное передвижение и падение покупательной способности населения.