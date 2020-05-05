Жизнь возвращается на улицы Еревана

Власти Армении смягчили карантинные меры на фоне замедления распространения коронавирусной пандемии. Из дома можно выходить без соответствующих справок, возобновилась работа ресторанов, баров и кафе на открытом воздухе, разрешена деятельность ряда производственных предприятий, а также оптовая торговля. Открываются салоны красоты. Анонсируя эти меры, премьер-министр Никол Пашинян объяснял, что невозможно бесконечно жить в условиях карантина.

С этим согласна продавщица цветов Сюзанна Саргсян:

«Я согласна с этим решением правительства. Я очень рада, что нам разрешили работать как прежде, хотя вернуться к обычной жизни будет непросто, но мы постараемся. Я действительно по всем соскучилась — по клиентам, по друзьям — и мне хочется работать как прежде».

У планов по смягчению карантинных мер есть и противники — они говорят об угрозе второй волны эпидемии в случае, если ограничения будут недостаточно строгими:

«В целом я рад, что локдаун отменён. Мне не хватало возможности поболтать с друзьями, мне хотелось видеть людей на улицах. Но я также боюсь, что без этих ограничений число инфицированных будет расти и вирус распространится ещё больше».

В Армении зарегистрированы более 2600 случаев COVID-19, по меньшей мере 40 заболевших умерли. Правительство предупреждает, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, карантинные меры могут быть вновь ужесточены.