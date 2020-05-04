Жизнеспособна ли "шведская модель" борьбы с эпидемией?

В Швеции от коронавирусной инфекции умерли почти 2 700 зараженных, что означает 265 летальных исходов на один миллион населения.

Стремясь обуздать эпидемию, страна выбрала "шведский путь", отказавшись от карантина.

Вместо этого жителей королевства призвали соблюдать социальную дистанцию и проявлять благоразумие.

Эта посетительница кафе говорит: "У меня часть семьи живет в Италии, они сидели все это время взаперти. У нас не было ничего подобного, думаю, что наша экономика не пострадала".

Рейтинг главы кабинета министров вырос, несмотря на прогнозы экономистов, что ВВП страны уменьшится приблизительно на 7%.

Обращаясь к нации, шведский премьер Стефан Лёвен заявил: "Спасибо тем, кто держал экономику и жизнь страны все это время на плаву, все тем, кто трудился в больницах и клиниках, в домах престарелых, тем, кто выводил автобусы на маршруты, тем, кто убирал мусор и подметал улицы".

Всего в Швеции с ее 10 миллионным населением зарегистрированы свыше 22 тысяч зараженных, на вирусоносительство проверили 119 с половиной тысяч человек.