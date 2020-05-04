"Счастье с доставкой на дом": животных забирают из приюта

Пушистое "Счастье с доставкой на дом". В Москве организаторы акции ищут и находят хозяев для кошек и собак. Многие готовы приютить живущих в приютах животных не только на время пандемии, но оставить их навсегда. По итогам первого онлайн-марафона в свой новый дом отправились 78 собак и кошек из 156.

Анастасия Медведева, волонтер: "У людей освободилось время. Не надо брать под это отпуск. Не надо брать выходные. Потому что, когда ты берешь животное, тебе все равно необходимо некоторое время, чтобы животное освоилось, приучить его к каким-то домашним порядкам".

Александра взяла милого Барли. Посмотрите в эти глаза. Похоже, пес пока не может поверить своему счастью. Но теперь и у него есть друг.

Нелегко и тем, у кого есть дом и хозяин. Некоторые владельцы находятся на обязательной самоизоляции. Животных выгуливают волонтеры.

Надежда, волонтер: "Ну, наверное, мне просто нравится помогать людям. Ну, а в этой ситуации, просто я считаю, что важно поддерживать наших пожилых сограждан".

Маргарита, хозяйка маленькой Софы, благодарна Надежде: "У меня такой волонтер чудесный. Такая девочка. Собака вообще от нее без ума. Она встает и первым делом бежит к двери. И ждет, когда раздастся звонок. Сидит, ждет у поводка, когда Надя придет. Я говорю, мол сейчас Надя придет. А она говорит: "гав-гав".

После майских праздников активисты обещают провести еще один онлайн-марафон, чтобы люди и животные нашли друг друга.