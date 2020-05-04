Апеннины возвращаются к норме, но медленно и печально

Италия с понедельника снижает уровень эпидемиологической обстановки, вводя вторую ступень вместо действовавшей на протяжении многих недель третьей.

На практике это означает возвращение на рабочие места миллионов жителей Апеннин, если это не туристический сектор, не заведения общественного питания, такие, как бары и рестораны, и если в отраслях соблюдаются новые ограничения и правила техники безопасности, вроде социальной дистанции.

Таким сферам экономики, как строительство и городская инфраструктура, повезло больше, тут новым санитарно-гигиеническим правила следовать проще, и они легче выполнимы.

Хотя и здесь имеются свои сложности, о которых рассказывает инженер-строитель Фабрицио Торцетти: "Раньше, до вспышки инфекции, тут работать могло больше народа, мы могли привлекать столько монтажников и других специалистов, сколько требовалось, сейчас это не представляется возможным в принципе, поскольку запрещено регламентом".

Журналистка Еuronews Джорджия Орланди сообщает подробности из столицы Италии: "Первое следствие новых ограничений, которое накладывает эпидемия: увеличения сроков работы и удлинение времени строительства, и это не сможет не отразится в дальнейшем на себестоимости работ, и, в свою очередь, приведет к увеличению цены конечной продукции".

Новая ситуация, к которой нужно приспособиться еще и психологически - дополнительный источник беспокойства прорабов.

Объясняет один из них, Джанлука Сигисмонди: "Например, раньше мы легко передавали нужные инструменты друг другу, даже не задумываясь об этих жестах. Сейчас же нужно все протирать, дезинфицировать, вы выходите из кабины экскаватора, вы входите в нее, нужно все время думать о таких мелочах, возникает напряжение, а это увеличивает стресс, что приводит к усталости и рассеянному вниманию".

Открываются и предприятия.

На этой семейной фабрике производят сантехническое оборудование. И если алгоритм работы конвейера не нуждался в больших изменениях, они потребовались в том, что касается логистики.

Исполнительный директор Rizzo Aquae Srl Анна Риццо рассказывает: "Мы оставляем сделанные заказы снаружи, и мы же забираем требуемые комплектующие сами с места разгрузки. Специфика нашего производства и так предполагала соблюдение дистанции, и чтобы соответствовать новым правилам, нам нужно было переместить лишь несколько станков".

Мотор экономики Италии заводится, но очень медленно, очень постепенно, и с печалью - в стране жертвами эпидемии стали почти 29 тысяч человек.