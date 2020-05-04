Европа выходит из карантина в масках

Европейские страны, где улучшается эпидемиологическая ситуация, ослабляют ограничительные меры. В Испании от COVID-19 за минувшие сутки умерли 164 заболевших. Это самый низкий показатель числа летальных исходов за последние полтора месяца. Многие возвращаются на работу. Что бы не допустить распространения инфекции власти обязали граждан носить маски в общественном транспорте.

Хосе Луис Гарсиа, пассажир: "Это хорошая мысль. Я не знаю, насколько многолюдно будет в электричке, но я думаю, стоит ее надеть".

В Италии, благодаря смягчению режима карантина, к трудовой деятельности возвращаются 4,5 млн. жителей страны. Ожидается, что на этой неделе на Центральный вокзал Неаполя ежедневно будут прибывать по тысяче человек. Прямо на платформе их ждут медики и стражи порядка.

Итало Джуливо, глава отдела по борьбе с COVID-19: "Пассажиры обязаны пройти через контрольно-пропускной пункт полиции. Там они должны показать свою декларацию, где они указывают место проведения самоизоляции. Затем им измеряют температуру. Возможен и более тщательный осмотр, если медик сочтет это необходимым".

В Италии возобновлена работа на заводах и строительных площадках. Открыты рестораны для заказа еды на вынос. Но бары и кафе останутся закрытыми. Власти призывают не пользоваться городским транспортом. В общественных местах необходимо носить защитные маски.

С понедельника к поэтапной отмене карантина приступила Бельгия. Процесс, как сообщается, займет по меньшей ере четыре месяца и может быть приостановлен, если ситуация начнет ухудшаться. Правительство признало, что не сможет в срок снабдить население защитными масками. Гражданам дано указание шить маски самостоятельно или использовать вместо них шарфы и банданы.

В Исландии к учебе приступают ученики средних школ и студенты университетов. Открылись парикмахерские. В стране c населением в 364 тысячи, подтверждены 1799 случаев заболевания COVID-19 . Умерли десять человек.