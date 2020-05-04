Израиль: снова в школу

В Израиле школьники возвращаются за парты. Власти приняли решение возобновить работу большинства школ, поскольку число заболевших коронавирусом в стране неуклонно снижается. При этом в ближайшую неделю посещение занятий происходит на добровольной основе, и все учащиеся должны носить в школе защитные маски.

– Когда дети слишком долго сидят дома, они начинают с ума сходиь, – говорит одна из матерей. – Моя дочь очень скучала по школьным друзьям и учителям, она так обрадовалась возвращению в школу, что всю ночь не могла успокоиться и почти не спала.

– Мы оснастили школу дезинфицирующими средствами и салфетками для рук, – поясняет Талмор Клос, директор школы, – а занятия этим утром начали с обсуждения правил, которые нужно соблюдать для защиты от коронавируса.

Израильские власти намерены ослабить и ряд других мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса. В частности, ожидается, что 17 мая в стране заработают рынки, откроются гостиницы, музеи и спортзалы.