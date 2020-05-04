Евросоюз собирает деньги для борьбы с пандемией

В понедельник Евросоюз проведет международную донорскую онлайн-конференцию, сообщество намерено собрать €7,5 млрд для дальнейшего противодействия распространению инфекции.

И в тот же день во второй по уровню смертности стране - Италии, где от заражения погибли почти 29 тысяч человек, входят в действие меры по ослаблению режима изоляции.

Как считает мэр Турина Кьяра Аппендино, город "подготовился к тому, что горожане начнут пользоваться общественным транспортом, все продезинфицировано, изменен ряд правил - как входить в автобус, как сходить, обязательно ношение масок, если вы пассажир или водитель. Их можно получить тут же, непосредственно в салоне транспортного средства".

В Испании зарегистрировано наибольшее среди стран ЕС количество заразившихся коронавирусом и второе в мире - таких почти 250 тысяч человек.

И, как и в Италии, ношение масок в общественном транспорте также становится обязательным с 4-го мая.

Во Франции, которая снимает карантин через неделю, 11-го мая, министерство образования распространило инструкции по открытию детских и школьных учреждений.

Объем каждого документа составляет 50 страниц, там подробно расписаны все санитарно-гигиенические мероприятия, которые следует провести перед тем, как эти заведения примут учеников и воспитанников.

В Великобритании уровень смертности, как полагают эксперты, может перекрыть антирекорд Апеннин, а правительство, тем не менее, готовится обнародовать планы по выходу из режима изоляции. Но, скорее всего, те, кто относится к группе риска - пожилые люди и пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, останутся в карантине еще некоторое время.

В России, как заявила в понедельник утром - ее слова передает ТАСС - руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, риски возникновения новых очагов заражения сохраняются и "говорить о полном прекращении распространения коронавируса пока возможным не представляется".