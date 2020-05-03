Жители Испании вышли из дома

В Испании взрослому населению впервые за семь недель разрешено гулять на улице. "Я очень скучала по возможности смотреть на море и заниматься спортом", — говорит жительница Барселоны.

Власти установили для каждой группы населения распорядок дня для выхода на прогулку, чтобы избежать большого скопления людей. "Первая мысль — выйти из дома на солнце, ходить пешком и наслаждаться свободой. Я себя чувствую как в школе, когда мы из класса выбегали сразу на игровую площадку", — рассказывает пенсионер.

Но правила соблюдают не все. "Я думал, что люди проявят большую ответственность, но это не так. Для выхода из карантина были приложены большие усилия, но правительство должно остановить этот процесс, потому что мы не готовы", — отмечает спортсмен.

Малый бизнес может возобновить свою деятельность. Парикмахерам разрешено принимать клиентов по записи и с соблюдением строгих санитарных норм. "В салоне могут находить один клиент и один парикмахер, что делать тем, кто нанял сотрудников и стоит ли открываться сейчас", — переживает владелица салона.

Экономика Испании во многом зависит от туризма и сферы услуг. Владельцы гостиничного и ресторанного бизнес с тревогой смотрят в будущее. "Наше кафе расположено на берегу моря, мы живем за счет туризма, происходящее для нас — это крах. Единственное решение сейчас — проявить терпение и научиться адаптироваться к тому, что будет происходит дальше".

С понедельника рестораны и кафе могут готовить еду на вынос. Террасы откроются через несколько недель, но только на треть пропускной способности.

Из Барселоны передает корреспондент Euronews Кристина Хинер: "Испания будет выходить из карантина постепенно, в четыре этапа. Возвращение к нормальной жизни в новых условиях ожидается не раньше конца июня. Границы закрыты, передвижение внутри страны ограничено, сфера туризма может потерять 55 миллиардов евро".