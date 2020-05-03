Перестрелка на границе с КНДР

Военные Южной Кореи сообщили о перестрелке на границе с Северной Кореей. В южнокорейский пост охраны, расположенный в городе Чхорвон внутри демилитаризованной зоны, со стороны КНДР попали несколько выстрелов. Жертв нет, ущерба южнокорейским объектам не зафиксировано. Ввенные Южной Кореи после предупреждения дважды открыли ответный огонь. В КНДР инцидент не комментируют. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявляют, что предпринимают действия по межкорейским линиям связи, чтобы разобраться в ситуации.

Перестрелка произошла на после того как 1 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике. Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографии и видео с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. лидер КНДР запечатлен в окружении руководства страны. Долгое отсутствие Ким Чен Ына в публичном пространстве породило слухи о его возможной болезни и даже смерти.