Россия обошла Францию и разрешила экспорт масок

Россия вышла на шестое место в мире по числу заразившихся коронавирусом, обойдя Францию: таковы официальные данные властей двух стран. За последние 24 часа заразились более 10600 россиян, это рекордный суточный прирост. Общее число заболевших в стране превысило 134600 человек. 1280 заболевших скончались.

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Около половины всех случаев — в Москве. По данным мэра столицы, заразились 2% горожан. Градоначальник не исключил ужесточения мер — например, сокращения числа выдаваемых электронных пропусков.

А в Подмосковье, вслед за несколькими другими регионами, введён "масочный режим" — после 12 мая средства защиты в общественных местах станут обязательными.

Sophia Sandurskaya/Moscow News Agency

На этом фоне стало известно, что правительство отменило ограничения на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Позже в Минпромторге пояснили, что экспорт средств индивидуальной защиты, в том числе масок, разрешен только в пределах стран ЕАЭС.

Запрет был введён в начале марта. В кабинете министров уверяют, что в аптеках нет дефицита масок и антисептиков. С другой стороны, ещё на прошлой неделе "Известия" сообщали, что этими средствами располагает только 1% российских аптек.