Польша готовится к проведению президентских выборов по почте

Несмотря на призывы оппозиции и правозащитников правительство Польши отказывается перенести дату голосования президентских выборов, которые в условиях пандемии коронавируса должны состоятся 10 мая по почте. Наблюдатели отмечают, что действующего президента Анджея Дуду готовы поддержать около 60% избирателей. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов.

Процедуру проведения выборов по почте, подготовленную по поручению лидера правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, польский сейм одобрил в начале апреля. В ближайшие дни законопроект о дистанционном голосовании должен одобрить сенат. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что заочные выборы безопасны и призвал сенаторов поддержать это предложение.

Против волеизъявления по почте выступили ряд бывших президентов и премьеров Польши,в том числе Дональд Туск .

В Еврокомиссии подчеркивают. что ожидают проведения в Польше свободных и честных выборов. Озабоченность ситуацией вокруг запланированного голосования выразила замглавы Еврокомиссии Вера Йоурова:

"Если бы я была гражданкой Польши, то у меня было бы много вопросов, потому что мне бы хотелось получить доступ к голосованию на справедливой основе. Я бы хотела, чтобы кандидаты проводили предвыборную кампанию в подходящее для этого время".

Между тем по данным последних соцопросов менее 30% польских избирателей собираются проголосовать, если выборы состоятся 10 мая.