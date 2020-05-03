Коронавирус в самопровозглашённых ДНР и ЛНР

Угроза эпидемии стала ещё одним испытанием для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики: по данным местных властей, здесь выявлены 129 случаев заражения и одна смерть, связанная с новым коронавирусом. В соседней ДНР официально 110 заболевших и 4 умерших. Действует режим самоизоляции.

Среди местных жителей — много пожилых людей, которые из-за военных действий и эпидемии не могут съездить за пенсией на подконтрольную Киеву территорию Украины.

Местных жителей поддерживает Международный комитет Красного Креста. Сюда идут грузовики с медицинскими товарами и другой гуманитарной помощью.

"Здесь пожилое население — эти люди большую часть своей трудовой жизни работали на Украине, и им приходилось пересекать линию соприкосновения, чтобы получить пенсию на подконтрольной Украине стороне. Теперь переходы закрыты, и эти люди лишились в некоторых случаях большей части своих доходов",- объясняет Сириль Жорена, представитель МККК в Донецке. "Это в основном те же люди, которые уже получают от нас продовольственную помощь. Многие из них живут на линии фронта, им некуда больше пойти, часто у них нет средств передвижения — машины нет, автобусы туда больше не ходят. Люди, и без того находившиеся в уязвимом положении, теперь ещё более уязвимы — и ко всему прочему, они лишились половины доходов".

Жителям самопровозглашенных республик, оставшимся без средств к существованию, Красный Крест раздаёт наборы пищи и гигиенических средств.