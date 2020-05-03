Прорыв узбекской дамбы затопил юг Казахстана

Массовая эвакуация на юге Казахстана: из десяти затопленных посёлков Туркестанской области вывезены, по официальным данным, свыше 22 тысяч жителей. Как сообщил в "Твиттере" казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, приграничные посёлки оказались затоплены из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в соседнем Узбекистане. Эвакуированным жителям оказывается помощь, при этом казахстанские власти "ведут переговоры" с узбекским правительством.

Наводнение началось 1 мая, когда сильный дождь и штормовой ветер привели к прорыву дамбы Сардобинского водохранилища. При этом в Узбекистане пострадали 56 человек и около 70 тысяч были эвакуированы.

Чтобы справиться с наводнением, узбекская сторона открыла шлюзы в сеть оросительных каналов. Пограничные коллекторы переполнились, что и привело к наводнению на казахстанской стороне.

Сардобинское водохранилище было построено три года назад и вмещает 922 миллиона кубометров воды.