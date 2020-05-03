Во Франции открылись исповедальни быстрого обслуживания

Исповедоваться не выходя из машины могут теперь прихожане католической церкви из французского города Лимож: пока храмы здесь закрыты из-за карантина, покаяться перед священником можно прямо на парковке. Это — "Confession drive", названный так по аналогии с экспресс-обслуживанием в супермаркетах и фаст-фудах.

Священник Давид Делестапи рассказывает: "Нас очень порадовал пример собратьев из Польши и Соединённых Штатов, которые с самым началом карантина открыли у себя такие исповедальни на парковках. Мы обдумывали это три недели. Пасхальные выходные мы провели в размышлениях о Божией любви и прощении, и в итоге решили принимать исповеди на парковке перед нашим храмом".

Исповедь в католицизме — одно из семи таинств, которые прихожане обязаны совершать не реже раза в год.

"Ничего возмутительного в этом нет — наоборот, это даёт чувство свободы. И общаться на двухметровом расстоянии может быть даже проще",- считает местная жительница.

"Хорошо, когда можно облегчить душу, соблюдая меры социального дистанцирования!" - добавляет молодой человек.

"Церковь умеет приспосабливаться, чтобы дать верующим доступ к таинствам",- замечает водитель в маске.

По планам французского правительства, храмы останутся закрытыми по крайней мере до начала июня — а пока исповедальни быстрого обслуживания помогут верующим дождаться возобновления месс.