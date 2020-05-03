Коронавирус: проверяйся, если хочешь быть здоров!

Почти 1 млн 200 тысяч человек в США заражены коронавирусной инфекцией, число погибших от вызванного ей COVID-19 перевалило за 66 тысяч человек, на вирусоносительство, которое актом Конгресса сделано бесплатным для всех жителей страны, проверили почти 7 миллионов американцев.

Власти полагают, что самое тяжелое - позади, поэтому полевые госпитали постепенно сворачивают работу, провожая вылеченных пациентов.

В Нью-Йорке, как штате, так и одноименном городе, зарегистрированы и больше всего заболевших, и больше всего умерших, но жители провели день на пляже, правда, соблюдая социальную дистанцию.

В стране многие недовольны карантинными мерами, которые вводили местные власти, ранее других это сделал губернатор Калифорнии, и этом самом густонаселенном штате жители при наступлении жары также отправились на океан.

Стало известно, что лидеры обеих палат Конгресса, Нэнси Пелоси и Митч Макконелл, и сами отказались пройти тесты на вирусоносительство, предложенные Трампом, и не захотели проводить их законодателям, сообщив в совместном коммюнике, что это оборудование сейчас нужнее простым американцам.