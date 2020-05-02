Эпидемия в США: новый прогноз смертности

В США Тысячи жителей Калифорнии не хотят сидеть дома и требуют от властей прекращения карантина. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пообещал в ближайшие дни пересмотреть действующие в штате меры.

В стране зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 64 тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме церемонию награждения граждан, которые внесли особый вклад в борьбу с эпидемией

"Сегодня мы воздаем почести тем, кто с храбростью, решимостью и милосердием противостоит невидимому врагу. Это потрясающие люди. Несмотря на боль, охватившую страну, эти герои служат для нас всех источником вдохновения", — сказал президент. Трамп также сообщил, что число умерших в стране может превысить недавние прогнозы на этот счет.

"Без принятия мер по снижению риска заражения мы бы потеряли от 1,5 до 2,2 млн жизней. Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тысяч умерших", — заявил глава государства.

Одним их основных очагов эпидемии остается Нью-Йорк. В пятницу здесь стало известно об еще одной трагедии: в доме престарелых от последствий коронавирусной инфекции скончались 98 человек.

Небольшая акция протеста прошла у здания офиса губернатора штата Эндрю Куомо. Участники манифестации призвали власти проводить больше тестов среди сотрудников служб жизнеобеспечения.