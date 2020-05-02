Аппарат ИВЛ своими руками

21-летний сомалиец своими руками построил автоматический аппарат искусственной вентиляции лёгких. Для своего творения он использовал самые простые подручные материалы. Но для одной из беднейших стран мира это без преувеличения изобретение государственного масштаба.

Качеством он несомненно уступает промышленным образцам, однако полностью функционален и пригоден для спасения жизней, в том числе жизней врачей, которые смогут оставаться на безопасной дистанции от пациента, чего не позволяли ручные устройства.

Мохамед Адаве, изобретатель:

"Моё устройство поможет нам бороться с COVID-19. В нашей стране не хватает кислородных аппаратов, а другие страны придерживают все эти устройства из-за пандемии для себя".

Аппаратов ИВЛ не хватает даже в богатых странах, а в Сомали таких устройств не было вовсе. Несколько компаний и частных лиц в мире пытаются придумать выход из положения, и в интернете уже есть чертежи ИВЛ, которые можно собрать из обычных деталей от, например, автомобиля.