В Кении начато массовое тестирование

Власти Кении организовали массовое добровольное тестирование в самых бедных районах столицы Найроби, где высокая плотность населения и низкие санитарные стандарты не позволяю жителям соблюдать cоциальную дистанцию и часто мыть руки.

Для многих кенийцев тест - не только возможность проверить здоровье, но и своего рода пропуск для возобновления бизнеса.

Моника Вайриму занимается розничной торговлей. Она рассказывает: "В последние дни я продаю примерно четверть от моей обычной нормы. Из-за этого вируса все очень осложнилось, я не могу платить за жилье и даже дети стали серьезной финансовой нагрузкой. Надеюсь, тест окажется негативным. Это улучшит мою жизнь и условия работы".

Кенийские власти обеспокоены информацией о резком росте заболеваемости в соседней Сомали, карантин в приграничных районах ужесточен. До последнего времени из Сомали, одной из беднейших стран мира, сообщали о 30 погибших от ковида. В последние дни сомалийские врачи, похоронные бюро и власти на местах говорят о скачке смертности.

Главным очагом распространения ковида остаются лагеря для внутренне перемещенных лиц - наследие гражданской войны и вооруженных конфликтов.

Халима Абдия Мумин живет в таком лагере: "Здесь слишком тесно, люди спят в общих помещениях, иногда на одном матрасе. Порой под одной крышей живут две-третьи семьи. Многим вообще негде расположиться, лагерь переполнен. Когда мы узнали о пандемии коронавируса, мы поняли, что нам вируса не избежать. И это ужасно!"

По официальным данным, число зараженных коронавирусной инфекции на африканском континенте приближается к 40 тысячам, погибших - около 2 тысяч. Во многих странах традиции предписывают быстро хоронить умерших, что не дает специалистам возможности проанализировать причины смерти.