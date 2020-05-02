Французские "пожарные" будут вынюхивать коронавирус

Французские пожарные учат своих собак вынюхивать коронавирус. Эксперимент проводится одновременно в Париже и на Корсике. Спасатели пытаются выяснить, могут ли животные распознать молекулы самого вируса или обнаружить его по косвенным признакам — изменению запаха тела заболевшего человека.

Мар Анто Коста, спасатель:

"Собаки могут распознавать другие болезни, например рак груди или простаты, даже диабет, я думаю. Хотя конечно это не доказано официальной наукой. Мы сейчас пытаемся выяснить, испускают ли молекулы вируса определённый запах".

Если эксперимент удастся, то собаки смогут находить заболевших гораздо быстрее, чем с помощью лабораторной обработки тестов.

Брис Лева, спасатель:

"Это просто пластмассовая трубка, куда помещён образец, источающий запах. С помощью таких трубок мы и обучаем собак".

Несколько недель назад об аналогичных экспериментах сообщали из Великобритании. Там особое внимание уделяют безопасности, чтобы собаки смогли работать на достаточном расстоянии от людей.