Осторожный выход

Без малого 10 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы за сутки в России. С новым антирекордом количество заболевших в стране приблизилось к 125 тысячам. Отмечается, что цифры растут на фоне роста тестирования, особенно в Москве, где, по данным мэрии, выявляемость вируса почти удвоилась.

Тем временем в Италии, где пик эпидемии, позади, медики приступили к очередному тестированию жителей коммуны Во Эуганео. Там в феврале зафиксировали первую в Италии смерть от коронавируса, после чего всех горожан проверили, изолировав заболевших. Сегодня врачей интересует состояние коллективного иммунитета - данные, особенно важные в преддверии запланированного на понедельник ослабления карантина (напомним, что с 4 мая в Италии разрешат прогулки в парках, занятия спортом и встречи с родственниками).

Итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заметил: "Если пользоваться языком футбола, то сейчас у нас начинается второй тайм. Пока совершенно не ясно, насколько он затянется и как завершится. Мы не должны забыть о жертвах, на которые пошли в первом периоде".

Италия следит за опытом соседней Австрии, где выход из локдауна начался в середине апреля. Очередной этап стартовал в эти выходные. Теперь помимо маленьких магазинчиков в стране разрешено посещать и торговые центры большей площади. Требования к посетителям прежние - ношение масок и соблюдение дистанции. "Я вела себя очень дисциплинированно, серьезно выполняла все правила, - рассказала нашим журналистам жительница Австрии. - Сегодня вижу, что многие ведут себя, как это было до эпидемии. На мой взгляд, у нас слишком многолюдно. Да, меры принимаются, но все же мы движемся слишком быстро. Остается только надеяться, что коронавирус не вернется с новой силой осенью".

Планета надеется выйти из изоляции благодаря усилиям медиков: в эти дни свыше 10 небоскребов мира посвящают врачам световые шоу. Среди участников - Останкинская телебашня в Москве и Эйфелева башня в Париже.