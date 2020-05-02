В Китае восстанавливается туризм

В Китае успешно восстанавливается туризм. Поток отдыхающих на внутреннем рынке пятницу превысил 23 млн человек, за сутки они потратили более 1,3 млрд долларов. Туристы получили возможность посетить порядка 70% от общего числа достопримечательностей на территории КНР.

Жители Пекина поспешили покинуть город. "Поток автотранспорта составляет 40-50 машин в минуту, в час пик он вырос в два-три раза", — говорит сотрудник дорожной полиции".

Праздничный период продлится в Китае до 5 мая. В самолетах тоже нет свободных мест.

По требованию властей население по-прежнему соблюдает повышенные меры предосторожности: необходимо носить защитные маски, сохраняются особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах

Министерство культуры и туризма Китая сообщило, что за сутки не было замечено больших скоплений людей, все открытые для туристов объекты работали в соответствии с установленным распорядком и с соблюдением норм безопасности. Туристические объекты пока имеют право принимать не более 30% от официально заявленного ежедневного максимального количества посетителей.